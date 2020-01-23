Haberler » Spor » Altay'da Tatos krizi - Spor

Altay'da Tatos krizi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Andreas Tatos'la başı belaya girdi.

23.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:48Altay'da Tatos krizi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Andreas Tatos'la başı belaya girdi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla takımdan gönderilmesine karar verilen Yunan orta saha oyuncusu, alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladı. Ödeme yapılmaması halinde Tatos'un serbest kalacağı ve kulübe dava açabileceği belirtildi. Yönetim tecrübeli futbolcuyla masaya oturup sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Geçen sezon devre arasında Elazığspor'dan transfer edilen Tatos, siyah-beyazlı formayla sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev aldı. Altay yönetimi Yunan oyuncuyla davalık olmamak için karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya çalışacak. Kadrodan elenmesi nedeniyle devre arası kampına katılmayan 10 numaranın düşük de olsa takımda kalma ihtimali bulunuyor. Altay geçen sezon Bulgar Ivanov ve Portekizli Pedro ile FIFA'lık olmuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:44  Çotanak Stadı gelecek sezon hizmete girecek
11:35  Sinop Amatör Ligi
11:30  Oltan kupada gol krallığına yürüyor
11:34  Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: "Boluspor'u yenmek istiyoruz"
11:34  Zion Williamson ilk maçında 22 sayı attı!
23.01.2020 11:45:11