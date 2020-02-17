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Altay'da Töraydın ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktör Özden Töraydın'la yolların ayrıldı.

17.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:33Altay'da Töraydın ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da sportif direktör Özden Töraydın'la yolların ayrıldı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Sayın Özden Töraydın, kulübümüzdeki görevinden Yönetim Kurulumuz ile karşılıklı mutabakat içerisinde ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.Altay'ın 3'üncü Lig'de mücadele ettiği 2016-17 sezonundan bu yana aralıksız olarak kulüpte görev alan Özden Töraydın, 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de son 4 haftada teknik direktör olarak görev alıp İzmir ekibini 1'inci Lig'e taşımıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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