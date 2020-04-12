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Altay'da Turgut Doğan inanıyor

TFF 1'inci Lig'in iddialı kulüplerinden Altay'da sol kanat Turgut Doğan Şahin, Süper Lig'e yükselecek ekiplerden biri olduklarına inandığını vurguladı.

12.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:09
Altay'da Turgut Doğan inanıyor

TFF 1'inci Lig'in iddialı kulüplerinden Altay 'da sol kanat Turgut Doğan Şahin, Süper Lig'e yükselecek ekiplerden biri olduklarına inandığını vurguladı. Zirve yarışındaki takımlar arasında puan farkının çok az olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Birçok takım halen ilk 2 ve play-off'u kovalıyor. Burada alınacak bir galibiyet de, bir mağlubiyet de çok önemli. Koronavirüs salgını bittikten sonra Akhisarspor'u yenerek lige devam edersek ilk 2 için büyük avantaj yakalarız. Daha önce bu ligde forma giydim, tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece, Altay bu kadro ile Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

Devre arasında Fatih Karagümrük'ten ayrılıp İzmir temsilcisine transfer olan Turgut Doğan, "Transferin son gününde Altay'a geldim. Çok kaliteli ve iyi bir kadromuz var. Takım içindeki arkadaşlık da üst seviyede. Beklediğimden daha güzel bir ortamla karşılaştım" yorumu yaptı. Paixao'ya yaptığı asistlerle dikkat çeken kanat oyuncusu bu konuda espri yaparak, "Artık ben kaleye fazla şut çekmiyorum. Ceza sahası içindeki Marco'ya asist yapıyorum. Çünkü Marco bana prim açıkladı. Böyle bir golcüye sahip olduğumuz için şanslıyız. Biz topu getiriyoruz o da golümüzü atıyor. Kalan maçlarda daha da iyisi olacak" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Turgut Doğan, Altay, Spor
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