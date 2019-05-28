Altay'da üçüncü Ekmekçioğlu dönemi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın olağan genel kurulunda seçime tek listeyle giren mevcut Başkan Özgür Ekmekçioğlu, üçüncü kez siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi. Atatürk Stadı'nın içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kongreye 149 kulüp üyesi katılım gösterdi. Ekmekçioğlu, 105 kabul, 3 boş oyla yeniden göreve geldi. Kongrede kulübün toplam borcu açıklanmazken, borcun 49 milyon TL olduğu öğrenildi. Denetleme kurulu gelir-gider tablosunun denk olduğunu bildirdi ve yönetim üyeler tarafından ibra edildi.

Kongredeki ilk konuşmasında şimdiye kadar kulübe 40 milyon TL'lik kaynak sağladıklarını dile getiren Başkan Özgür Ekmekçioğlu, " Alsancak Stadı'nın kulübümüze kazandırılması için gece gündüz çalışıyoruz. Stadın dış cephe kalması siyah-beyaz yapılıyor. Sigorta borcumuz bulunmuyor, tüm borcu kapattık. Futbol okullarındaki öğrenci sayımız 10 binin üzerinde. Altay TV'nin faaliyete geçmesiyle sosyal medyada daha aktif hale geldik. Sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz" şeklinde konuştu. Özgür Ekmekçioğlu döneminde 3. Lig'de ve 2. Lig'de yaşanan şampiyonlukların ve tesis yenileme çalışmalarının yer aldığı gösterimi yapılan video klip üyelerden alkış topladı.

Bir söyleşide Alsancak Stadı'nın önünde Altay ismini kullanmaması, üyelik başvurularının uzun süre bekletilmesi ve 2. Lig şampiyonluk kupasının bir siyasi partinin milletvekili tanıtımı toplantısında alınması gibi konularda yapılan eleştiriler üzerine ikinci kez kürsüye çıkan Ekmekçioğlu, "Siyasi dengeleri korumak zorundayım, şov yapıp kendimi pazarlamıyorum. Burada anlattıklarım yaptıklarımın yarısı bile değil. Babam Rafet Ekmekçioğlu'na katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki 81. dönem yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Barış Ekmekçioğlu, Cem Torunoğlu, Sabri Sevenoğlu, Levent Doğanoğlu, Maksut Karaosman, Koray Battal, Kerem Sancak, Murat Sarıçelik, Erdinç Eren, Atılgan Erdem, Gökhan Kışla, Ali Cenk Kentli, Zeki Sökmen, Çağatay Akar, Kenan Tiyanşan.

GERGİNLİK YAŞANDI YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Altay'ın kongresinde yaşanan gergilik sonrası yumruklaşmalar yaşandı. Eski Başkan Cihangir Marmara'nın kürsüde kendi dönemine ait faaliyet raporlarını sunmasına Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Niye herkes şov yapmaya çalışıyor anlamıyorum" sözleriyle tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan Özgür Ekmekçioğlu, kürsüde yüksek sesle yaptığı konuşmada, "Üç senedir göreve geldiğimizden beri yemedik yedirdik, kendimizden fazlasıyla şeyler verdik. Kulübümüzü ailemizin, işimizin, sağlığımızın üzerinde tuttuk" dedi.

Başkan Ekmekçioğlu, "Cihangir Bey, birlikte çalıştığımız dönemde başarısız olmamız için çalıştı, işgüzarlık yaptı. Bu kulübün önündeki en büyük engel sizin gibi düşünenler" yorumu yaptı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun konuşma yaptığı sırada bazı üyeler Ekmekçioğlu'nu ayakta alkışlarken, bazı üyelerin eleştirilerini sürdürmesi üzerine gerginlik meydana geldi. Üyeler arasında yumruklaşmalar yaşanırken, olayların büyümesi güvenlik güçleri tarafından önlendi. Yaşananlara sinirlenen Sportif Direktör Özden Töraydın da güçlükle sakinleştirildi.

KONGREYİ ERKUT YÖNETTİ

Kongre divan başkanlığını Tevfik Erkut'un yaptığı genel kurulda Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, eski başkanlardan Mehmet Erdoğan, Cihangir Marmara, mevcut yönetimde yer alan Eski Başkan Sabri Sevenoğlu, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Aybars Akoğlu da hazır bulundu.





Kaynak: DHA