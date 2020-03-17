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Altay'da Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe belirsizliği

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak'a, teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin talip olduğu iddiaları ciddiyet kazandı.

17.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:02
Altay'da Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe belirsizliği

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Altay 'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak'a, teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe 'nin talip olduğu iddiaları ciddiyet kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Pro Lisans sahibi Koşukavak'ı bu sezon takımı antrenmanlarda çalıştırması için, gelecek sezon ise yardımcı antrenör olarak düşündüğü ileri sürüldü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, iddialar üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı. Bu sezon Bursaspor'un ardından Altay'ı çalıştıran Koşukavak'ın teknik adam olarak üçüncü bir kulübün başında sahaya çıkma şansı bulunmuyor.

İzmir ekibi ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Yalçın Koşukavak, dün Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile masaya oturdu. Siyah-beyazlı takımı antrenmanda yardımcı antrenörler çalıştırdı. Başkan Ekmekçioğlu ve deneyimli teknik adam arasında yapılan görüşme sonrası, "yola devam" kararı alındığı belirtildi. Ancak kulübe yakın kaynaklar yeni gelişmelerin yaşanabileceğini ve Koşukavak'ın kulüpte kalıp kalmayacağının belirsiz olduğunu ifade etti. Teknik direktör olarak 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Altay ile İstanbulspor'un yanı sıra yine 1'inci Lig'de Gaziantep FK ve Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak, Süper Lig'de 2009-10 sezonunda Manisaspor'da Reha Kapsal'ın yardımcılığını yapmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Altay, Spor

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