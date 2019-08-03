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Altay'da Yasin sancısı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, kadroda düşünülmeyen sağ bek Yasin Palaz'la yollarını ayırma konusunda sıkıntı yaşıyor.

03.08.2019 11:12 Altay'da Yasin sancısı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, kadroda düşünülmeyen sağ bek Yasin Palaz'la yollarını ayırma konusunda sıkıntı yaşıyor.
Teknik heyetin raporuyla yeni sezon öncesi takımdan gönderilmesine karar verilen tecrübeli savunmacı şimdiye kadar kendisine kulüp bulamadı. Altay yönetiminin kulüp araması için iki kez izin kağıdı verdiği Yasin, "İstediğim ücreti verecek kulüp bulamazsam gitmem" resti çekti.
Deneyimli oyuncunun Altay'la olan sözleşmesinde yazan rakamın altında gelecek tekliflere olumsuz yanıt vereceği öğrenildi. Transfer dönemi sonuna kadar Yasin'in kulüp bulamazsa, İzmir temsilcisi futbolcuya yıllık ücretini ödemek zorunda kalacak. Oyuncunun kadro dışı kalmayı göze aldığı ileri sürüldü.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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