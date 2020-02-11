Haberler » Spor » Altay'da Yılmaz kulübeyi sevmedi - Spor

Altay'da Yılmaz kulübeyi sevmedi

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında evinde Boluspor'u 2-1 mağlup ederek 5'inci sıraya yükselen Altay'da, mücadeleye kulübede başlayan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, başarılı performansıyla yeniden ilk 11'e göz kırptı.

11.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:37Altay'da Yılmaz kulübeyi sevmedi

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında evinde 'u 2-1 mağlup ederek 5'inci sıraya yükselen 'da, mücadeleye kulübede başlayan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, başarılı performansıyla yeniden ilk 11'e göz kırptı. Teknik direktör Ali Tandoğan tarafından Boluspor maçında ilk kez kesik yiyen tecrübeli futbolcu, 2'nci yarıda Tavares'in yerine oyuna girip, 48'inci dakikada beraberlik golüne imza atarak takımına moral verdi. Yılmaz, attığı golle 2-1'lik galibiyette önemli bir rol oynadı. Altaylı taraftarlar da maçtan sonra Yılmaz'ı tribüne çağırarak alkışladı. Kulübede kalmak istemediğini gösteren 31 yaşındaki futbolcu daha önce iç sahadaki 1-0'lık İstanbulspor galibiyetinde rakip fileleri havalandırmıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 15:55:47