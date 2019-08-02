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Altay'da Yılmaz tamam, Bahattin listede

TFF 1'inci Lig ekibi Altay, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le el sıkışırken, aynı takımdan golcü Bahattin'i de listesine aldı.

02.08.2019 11:58 Altay'da Yılmaz tamam, Bahattin listede
TFF 1'inci Lig ekibi Altay, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le el sıkışırken, aynı takımdan golcü Bahattin'i de listesine aldı. Siyah-beyazlıların, 3'üncü Lig'de mücadele ettiği 2016-17 sezonundan bu yana transfer etmek istediği Yılmaz'la 1 yıllık anlaşma sağlandı. Altyapısından yetiştiği İzmirspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu sırasıyla Narlıdere Bld, Gaziosmanpaşa, Yeni Malatyaspor, Büyükçekmece Tepecikspor, İnegölspor, Nazilli Bld ve Hatayspor kulüplerinde oynadı. Yılmaz, geçen sezonun ilk yarısında Hatayspor, ikinci yarısında Samsunspor forması giydi.
Portekizli gol kralı Marco Paixao'nun sakat olması nedeniyle forma giyemediği hazırlık maçlarında gol yollarında sıkıntı yaşayan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, alternatif bir santrfor alınmasını talep etti. İzmir ekibinin bir süre önce ismi Menemenspor'la anılan Bahattin Köse'yi gündemine aldığı öğrenildi. Samsunspor'la sözleşmesi devam eden Bahattin'in kulübünden ayrılmasını bekleyen siyah-beyazlılar, daha sonra pazarlıklara başlamayı planlıyor. Akhisarspor, Altınordu, Manisaspor ve Adanaspor formalarını terleten gurbetçi Bahattin, geçen sezon 2'nci Lig'de 14 gol attı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Hatayspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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