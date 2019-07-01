01.07.2019 13:44
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Altay'dan Caner atağı

Altay

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen sağ bek Caner Arıcı'yı gündemine aldı.


SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay , geçen sezon Osmanlı spor 'da forma giyen sağ bek Caner Arıcı 'yı gündemine aldı. Geçen sezon Başkent ekibinde Play-Off heyecanı yaşayan tecrübeli futbolcu 31 müsabakada görev alıp 1 de gol attı. Bonservisi elinde olan Caner'in siyah-beyazlı kulüple temasta olduğu belirtildi. Kariyerinde Balıkesirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Giresunspor kulüplerinde de görev alan 32 yaşındaki futbolcu 1. Lig'de toplam 171 müsabakada oynadı.
Caner, 2016-17 sezonunda Yeni Malatyaspor'da, 2015-16'da Alanyaspor'da, 2014-15'te Osmanlıspor'da Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Öte yandan İzmir ekibinin ilk etapta bugün başlaması planlanan Afyonkarahisar kampı, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar 'ın bedelli askerlik görevini yapan futbolcuların beklenmesinin istemesi üzerine 5 Temmuz Cuma gününe ertelendi. İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Altay yeni sezon hazırlıklarını iki etap şeklinde Afyon'da gerçekleştirecek.


- İzmir
Kaynak: DHA
Caner Arıcı , osmanlıspor , Altay , Spor

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