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Altay'dan Doğa atağı

TFF 1'inci Lig ekibi Altay, ara transfer döneminde ilk takviyeyi sol beke yapmaya hazırlanıyor.

10.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:19Altay'dan Doğa atağı

TFF 1'inci Lig ekibi , ara transfer döneminde ilk takviyeyi sol beke yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Ekol Hastanesi 'la sözleşmesini feshetmesi an meselesi olan Doğa İşeri'yle anlaşma aşamasına geldi. İzmir ekibinin Doğa ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği, önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

Antalyaspor altyapısından yetişen Doğa, Kepez Belediyespor'da profesyonel olduktan sonra Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Balıkesirspor kulüplerinde forma giydi. 28 yaşındaki savunmacı 3'üncü Lig'de 115, 1'inci Lig'de 57 müsabakaya çıktı. Doğa, son 3.5 sezonda Balıkesir ekibinin başarısı için ter döktü.



Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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