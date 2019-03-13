Altay'dan Erken Planlama

Kaynak: DHA

SPOR Toto 1. Lig'de bitime 9 hafta kala Play-Off barajının 8 puan gerisinde, düşme hattının 9 puan üzerinde 11. sırada yer alan 34 puanlı Altay, gelecek sezonun hazırlıklarına erken başlayacak. Ligde küme düşme korkusu bulunmayan, ilk 6 şansı da azalan siyah-beyazlılar, pazar günü İzmir'de oynanacak Karabükspor maçının ardından yurtdışında futbolcu izlemeye başlayacak. Sportif Direktör Özden Töraydın ve teknik direktör Sait Karafırtınalar kalan haftalarda oynanacak maçların ardından Fransa, Portekiz ve Almanya liglerini canlı takip ederek beğenilecek oyuncuları not edip transfer listesi oluşturacak.Bu sezon ligde Play-Off'u sonuna kadar kovalayacaklarını ancak gelecek sezon için de şimdiden kolları sıvadıklarını ifade eden Sportif Direktör Özden Töraydın, "Bazen ben yalnız, bazen de Sait hoca ile birlikte yurtdışında oyuncu izleyeceğiz. Transferde hata yapmak istemiyoruz. Gelecek sezon Süper Lig hedefiyle yola çıkacağız. Önceden yapılan hataları yapmayacağız. Bu ligde kaldığımız sürece gelirlerimiz var, ancak alt liglerde kaynak yok. Süper Lig'e çıksak da Bucaspor'un düştüğü duruma düşmemek için kulübe giren paranın yarısını harcamalıyız. Göztepe'nin geçen sezon Süper Lig'de yaptığını başarmalıyız" diye konuştu. - İzmir