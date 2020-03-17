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Altay'dan Fenerbahçe'ye ret

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, Fenerbahçe'nin talip olduğu teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın kulüpte kalacağını açıkladı.

17.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:45
Altay'dan Fenerbahçe'ye ret

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay 'da yönetim, Fenerbahçe 'nin talip olduğu teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın kulüpte kalacağını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir.Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hakettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir. Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından itibaren kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz."


- İzmir

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Altay, Spor

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