Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Altay'dan futbolculara 'koronavirüs' izni - Spor

Altay'dan futbolculara "koronavirüs" izni

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle liglere verilen aradan dolayı tüm futbolculara 23 Mart Pazartesi gününe kadar izin verildiğini açıkladı.

21.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:10
Altay'dan futbolculara
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay , yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle liglere verilen aradan dolayı tüm futbolculara 23 Mart Pazartesi gününe kadar izin verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle alınan liglerin ertelenmesi kararının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak, oyunculara pazartesi güne kadar izin verdi.
Açıklamada, pazartesi yapılacak idmana kadar tesislere kimsenin kabul edilmediği, hijyen koşullarına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, takım olarak çok güzel bir hava yakaladıklarını, ancak salgının futbolu da etkisi altına aldığını belirtti.
Bozok, şunları kaydetti:
"Futbolcularımızın sağlıkları ve aileleri adına endişeleri var. Kulüp olarak her zaman onlara destek veriyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağız. Futbolcularımızın hepsi İzmir'deki evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve TFF'nin açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına maksimum özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız. Kalan 6 haftalık periyotta inancımız tam. Maçlarımızı en iyi şekilde neticelendirip Süper Lig'e çıkacağız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe’de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig’den geliyor Spor
Fenerbahçe'de sürpriz karar! Yeni hoca TFF 1. Lig'den geliyor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı Spor
Cenk Tosun, oğluyla fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona’dan F.Bahçe’ye destek mesajı Spor
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı Spor
Fenerbahçeli bazı oyuncularda virüs belirtilerine rastlandı
Bu halini unutun! İşte Boateng’in yeni imajı Spor
Bu halini unutun! İşte Boateng'in yeni imajı
Arda Turan’dan dikkat çeken Fatih Terim sözleri Spor
Arda Turan'dan dikkat çeken Fatih Terim sözleri
Herkes ona hayran! Barcelona’dan sonra bir dev daha peşinde Spor
Herkes ona hayran! Barcelona'dan sonra bir dev daha peşinde
Kriz sonrası G.Saray’da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti Spor
Kriz sonrası G.Saray'da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti

Son Dakika Spor Haberleri

Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi - Spor Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye corona virüs için geçmiş olsun mesajı - Spor Spor İstanbul'dan vatandaşlara evde egzersiz imkanı - Spor Karşıyaka'ya kampanyadan 80 bin TL - Spor Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı - Spor Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı - Spor Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu - Spor Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi - Spor Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi - Spor Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı - Spor Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading