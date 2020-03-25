Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Altay'dan geri adım - Spor

Altay'dan geri adım

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, tesislerinde futbolculara antrenman yaptırma kararından vazgeçti.

25.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:38
Altay'dan geri adım

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay , tesislerinde futbolculara antrenman yaptırma kararından vazgeçti.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde 3 günlük iznin ardından pazartesi günü Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen siyah beyazlılar, ufak gruplar halinde idmanlara devam etme kararı almıştı. Koronavirüs tehlikesinin sürmesi ve liglerin yeniden başlama tarihinin açıklanmaması nedeniyle İzmir ekibinin çalışmalarına erken başlaması sosyal medyada futbol severlerin tepkisini çekti.Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yapılan koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkması üzerine Altay da tehlikenin farkına varıp, tesiste antrenman yapılmasını yasakladı. Siyah beyazlı takımda forma giyen futbolcuların çalışmalarını evlerinde özel videolar eşliğinde sürdürecekleri öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin durumu konusunda alınacak karar açıklanmadan, Altay'ın toplu halde antrenman yapmayacağı ifade edildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim’in son durumu hakkında, kızı Buse’den yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Fatih Terim’in koronavirüs tweeti tarihe geçti Spor
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi Spor
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi
Beşiktaş taraftarına Talisca’dan kötü haber Spor
Beşiktaş taraftarına Talisca'dan kötü haber
Avrupa’da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı Spor
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı
Arda Turan, Fatih Terim’le yaptığı telefon görüşmesini anlattı Spor
Arda Turan, Fatih Terim'le yaptığı telefon görüşmesini anlattı
G.Saray’da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir’den çarpıcı yanıt Spor
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir'den çarpıcı yanıt

Son Dakika Spor Haberleri

12:44: Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru "LIQUI MOLY" oldu - Spor 12:42: Altınordu'da Batuhan umduğunu bulamadı - Spor 12:37: Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Kızı Buse Terim son durumu açıkladı - Spor 12:37: Tokyo'nun şanssızlığı! Tarihte 2. kez... - Spor 12:37: "Kızlarımız tarih yazmaya devam edecek" - Spor 11:48: Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı - Spor 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:24: Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor - Spor 10:54: Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok - Spor 10:32: Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu - Spor 10:31: Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu - Spor 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler