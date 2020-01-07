Haberler » Spor » Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı - Spor

Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı

TFF 1'inci Lig'de devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Altay, Nijeryalı Paschal Okoli'yi denemeye aldı.

07.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:15 Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı

TFF 1'inci Lig'de devre arası hazırlıklarını kampında sürdüren , Nijeryalı Paschal Okoli'yi denemeye aldı.

Siyah-beyazlı takımla kampta antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki ön liberonun beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Daha önce Türkiye'de 2016-17 sezonunda Bursaspor U21 takımında forma giyen Okoli, 2017-18'de yeşil-beyazlı formayla ligde ve kupada 1'er müsabakada şans buldu. Son olarak Bosna Hersek'in NK Celik Zenica takımında forma giyen Paschal Okoli için son kararı Teknik direktör Ali Tandoğan verecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:14   Stoper Metin Peker cezalı, Karşıyaka'da zorunlu değişiklikler! - Spor
14:14   Trabzonspor, Bursaspor ile hazırlık maçına çıkıyor - Spor
14:11   Ispartalı Badmintoncular çeyrek finalde - Spor
14:09   Transfer haberleri | Menemenspor, Domgjoni ile el sıkıştı! - Spor
14:09   Transfer haberleri | Altay, Nijeryalı Okoli'yi denemeye aldı! - Spor
13:38   Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim - Spor
12:12   Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı - Spor
11:58   Piyasa değeri en yüksek futbolcu Mbappe oldu - Spor
11:52   Neymar'ın Demi Lovato ile aşk yaşadığı iddia edildi - Spor
11:30   Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı - Spor
7.01.2020 14:17:31