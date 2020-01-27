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Altay'dan savunmaya takviye

TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e düşüren Altay, Fatih Karagümrük'ten stoper Abdülhamit Yıldız'la prensip anlaşmasına vardı.

27.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:24Altay'dan savunmaya takviye

TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e düşüren , Fatih Karagümrük'ten stoper Abdülhamit Yıldız'la prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki savunmacıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Hollanda'da Volendam altyapısında yetişen Abdülhamit, Türkiye'de Gençlerbirliği, Hacettepe, Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor ve Karşıyaka kulüplerinde de oynadı. Geçen sezon Karagümrük'te 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Abdülhamit, bu sezon 1'inci Lig'de ilk yarıda 9 maçta görev aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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