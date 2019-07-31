Haberler» Spor» Haber

Altay'dan Sissoko atağı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kanat oyuncusu arayışına giren yönetim, rotayı Eskişehirspor'dan İbrahim Sissoko'ya çevirdi.

31.07.2019 12:51 Altay'dan Sissoko atağı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kanat oyuncusu arayışına giren yönetim, rotayı Eskişehirspor'dan İbrahim Sissoko'ya çevirdi. Sağ kanatta görev alan 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun Eskişehirspor'dan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. Alacaklarının olduğu kulübüyle sözleşmesi devam eden Sissoko, Eskişehirspor'un kampına katılmadı.
Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyu tranfser etmek için nabız yoklamaya başladı. Wolfsburg, Panathinaikos, Saint-Etienne, Deportivo gibi kulüplerde görev aldıktan sonra Türkiye kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Sissoko, Konyaspor'da da top koşturdu. Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon 14 maçta görev alıp, 4 kez rakip fileleri sarstı.



Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Sissoko, Eskişehirspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:51   Akhisarspor'da Emeghara listede
14:51   Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 fikstürü çekildi
14:51   Başkan Fikret Orman antrenmanı takip etti
14:46   Ortalık fena karışacak! Fenerbahçe derken Konoplyanka... | Son dakika transfer haberleri...
14:46   Altay'dan Sissoko atağı! | Transfer haberleri...
14:42   Uçağa binen Emre Mor'dan Galatasaray paylaşımı geldi
14:38   Galatasaray Emre Mor transferini açıkladı