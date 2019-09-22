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Altay defansı duvar ördü

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Altay, savunmasıyla tam not aldı.

22.09.2019 12:14Altay defansı duvar ördü

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Altay, savunmasıyla tam not aldı. Siyah-beyazlılar, 7 puan topladığı son 3 maçta kalesini gole kapatarak alkış topladı. İzmir temsilcisi bu periyotta Balıkesirspor'u 1-0, Boluspor'u 2-0 yenerken, golsüz berabere kaldığı Keçiörengücü'nü elinden kaçırdı. Rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Kaleye şutları bile yok. Bizimse net 4 pozisyonumuz, verilmeyen 1 golümüz var" yorumu yaptı.

Son düdüğün ardından hakeme tepki gösterdiklerini ifade eden Özden Töraydın, "Özgür'ün kafa şutunda top kale çizgisini geçti, ancak hakemler görmedi. Golümüzü vermediler. Bu seviyedeki hakemlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Dün galip gelseydik 10 puanla zirveye ortak olacaktık. Keçiören güçlü bir rakip ancak evimizde kazanmalıydık. Bu puan kaybını Adanaspor deplasmanında telafi etmeliyiz. Savunmada iyiyiz, hücumda golleri atmaya başladığımızda zirveye yerleşeceğimizi düşünüyorum" dedi.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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