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Altay deplasmanda sessiz

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Altay, dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 8 puan kaybetti.

17.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:02Altay deplasmanda sessiz

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen , dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 8 puan kaybetti.

Bu periyotta sırasıyla Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilip, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, 2-0'lık Keçiörengücü mağlubiyetiyle birlikte son 3 deplasman maçında da gol atma başarısı gösterememiş oldu. Ligde 5'inci sıradaki yerini kaybedip, 8'inci basamağa gerileyen İzmir temsilcisi, istikrarsız sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Evinde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Altay, deplasmanda ise taraftarını üzdü.

Hakem hatalarından yakınan Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Çok sıkıntılı bir zeminde oynadık. Şanssız bir gol yedik. Futbolu futbolculara bıraksınlar. Hakem ne kartı verdi ne ofsaytı verdi. Oynadığımız futbolu da eleştireceğiz ama hakem ufak bir noktada maçın önüne geçerse kaybetmek doğal olur. Burada ciddi bir camiayı temsil ediyoruz. Şampiyonluğu hedef koymuşuz. Bu kadar mücadele var. Çıkıyorsunuz bir hakem hatasıyla gol yiyorsunuz. Bana göre bir adım ofsayt. İnşallah vicdanları rahat olur" diye konuştu.

Öte yandan, Altay'da adale ağrısı nedeniyle riske edilmeyen Putsila'nın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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