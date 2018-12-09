Altay Deplasmandan Eli Boş Döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay
'da Teknik Sorumlu Özden Töraydın, bireysel hatalar sonucu basit bir gol yediklerini kaydetti.
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor
, Altay'ı İbrahim Halil
Öner'in 81. dakikada attığı gol ile 1-0 yendi. Mücadeleyi başa baş götüren Altay, İbrahim Akın'ın 1 dakika içerisinde yediği iki sarı kart ile karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Sorumlusu Özden Töraydın, "Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Eskişehirspor çok coşkuluydu. Biz tam anlamıyla karşılık veremedik oyuna. Bireysel hatalar sonucu basit bir gol yedik. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
İbrahim Halil,Eskişehirspor,Altay
09 Aralık 2018 Pazar 21:33