Altay Emrullah'a yöneldi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay
, kaleci transferinde rotasını Gençlerbirliği
'nde görev yapan Emrullah Şalk
'a çevirdi.
Bolusporlu eski file bekçisi Gökhan Değirmenci
ile anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar Emrullah ile görüşmelere başladı. Başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki file bekçisinin İzmir
ekibine olumlu yanıt verdiği ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı vurgulandı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığı Gençlerbirliği'nde geçen sezon 14 karşılaşmaya çıkan Emrullah, Zeytinburnu
, Çaykur Rizespor
, Samsunspor
, Eyüpspor
, Kayserispor
Erciyespor, Konyaspor
, Balıkesirspor
, Adana Demirspor
, Balıkesirspor ve Manisaspor
'da görev aldı.
- İzmir