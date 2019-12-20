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Altay Erzurum'a kilitlendi

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenip 6 maç aradan sonra kazanan Altay, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etse de moral bozmadı.

20.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:24 Altay Erzurum'a kilitlendi

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenip 6 maç aradan sonra kazanan , Ziraat Türkiye Kupası'na veda etse de moral bozmadı. İzmir'de 2-1 mağlup olduğu Trabzonspor'a Şenol Güneş Kompleksi'nde de 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kilitlendi. Trabzon'da yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Ali Tandoğan, "Elbette takımımız her maçı kazanmak için oynar ama Trabzonspor sınavının çok fazla önemi yoktu" diye konuştu.

Karşılaşmada performansını görmek istediği oyunculara yer verdiğini anlatan Ali Tandoğan, "Maça çok fazla değer verseydik bambaşka bir kadroyla mücadele ederdik. Bu tür maçlarda kimi oynatırım kiyi yedeğe alırım onu görmeye çalışıyorum. Bizim için kesinlikle lig önemli. Tüm konsantrasyonumuzu Erzurumspor maçına verdik. Zor bir deplasmana çıkacağız. Ancak orada kazanıp evimize döneceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.

Altay'da sakatlıkları yüzünden 2 haftadır takımdan uzak kalan Kappel ve Tavares'in Trabzonspor maçında sergilediği performans da teknik heyeti memnun etti. 



Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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