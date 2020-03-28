Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altay, formunu kaybetmek istemiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "TFF'nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz.

28.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:34
Altay, formunu kaybetmek istemiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay 'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "TFF'nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Koşukavak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin başlama tarihinin net olmadığını hatırlattı.
Oyuncularının bu süreçte ne yapmaları gerektiğini bildiğini bildiren Koşukavak, şunları kaydetti:
"Şu anda birlikte antrenman yapma şansımız yok ancak onların maç kondisyonlarını kaybetmemeleri için belli bir program dahilinde yapabilecekleri çalışmaları verdik. Oyuncularımız evlerinde ve tesislerimizde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek idmanlarına devam ediyor."
Koşukavak, futbolcuların sağlığı için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu çalışmalar sahada takım halinde yapılacak idmanların yerini tutmasa da TFF'nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Altay, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Altay, formunu kaybetmek istemiyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya Spor
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi Spor
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus ile Manchester United arasında dev takas Spor
Juventus ile Manchester United arasında dev takas
Mesut’un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması Spor
Mesut'un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu! Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu!
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF’ye başvurdular Spor
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF'ye başvurdular
Falcao, ’Yanımıza dönün’ diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi Spor
Falcao, "Yanımıza dönün" diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi
Beşiktaş’ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor Spor
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor

Son Dakika Spor Haberleri

14:17: Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki - Spor 14:08: Denizlisporlu futbolcular sanal sahada - Spor 14:04: Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, Corona virüsten öldü - Spor 14:04: Altınordu'da Metehan Mimaroğlu çabuk uyum sağladı - Spor 14:04: Menemenspor TD Cenk Laleci: "İkinci bir emre kadar..." - Spor 13:44: Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor - Spor 13:11: Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi - Spor 12:45: Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor - Spor 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:46: Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi - Spor 11:44: Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu - Spor 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler