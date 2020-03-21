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Altay formunu korumak istiyor

TFF 1'inci Lig'de son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen Altay, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen süresiz arada ritmini bozmayacak.

21.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:16
Altay formunu korumak istiyor

TFF 1'inci Lig'de son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen Altay , dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen süresiz arada ritmini bozmayacak.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesiyle takımın çok iyi bir hava yakaladığını dile getiren Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Yükselen bir form grafiğimiz vardı. Salgın nedeniyle herkeste olduğu gibi oyunlarımızda da tedirginlikler var. Sağlıkları ve aileleri adına endişeleniyorlar. Ancak bu günleri atlatacağız. Aynı coşkuyla hep birlikte yeniden hedefe yürüyeceğiz" dedi.Kulüp olarak futbolculara her zaman destek olduklarını ifade eden Bozok, "Oyuncularımız İzmir 'de evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına maksimum özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız. Kalan 6 haftalık periyotta inancımız tam. Maçlarımızdan en iyi şekilde neticelendirip Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu. İzmir temsilcisinde pazartesi günü başlayacak antrenmanlar öncesi tesis ziyaretlere kapatılmıştı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, İzmir, Altay, Spor

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