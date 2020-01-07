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Altay, futbol okullarının bir yenisini Salihli'de açtı

İzmir'in köklü takımlarından Altay Spor Kulübü, yeni yılın ilk futbol okulunu Manisa'nın Salihli ilçesinde açtı.

07.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:45 Altay, futbol okullarının bir yenisini Salihli'de açtı
'in köklü takımlarından Kulübü, yeni yılın ilk futbol okulunu Manisa'nın ilçesinde açtı.

İzmir'in köklü spor kulüplerinden olan Altay'a sporcu yetiştirmek ve yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak amacıyla 2020 yılının ilk futbol okulu Salihli'de açıldı. Her geçen gün büyüyen Altay Okulları, gücüne güç katmaya 2020 yılında da devam ediyor. Salihli'de şube açmak için bir süredir saha ve antrenör arayışlarında olan yönetim, bu temaslarını olumlu olarak sonuçlandırdı ve Salihli Futbol Okulu Sorumlu Antrenörlük görevi için Yusuf Sapmaz ile anlaşmaya vardı. Uzun yıllar amatör ve profesyonel, aralarında Buldanspor ve Yeni Salihlispor'un da olduğu birçok takımın formasını giyen ve Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan 47 yaşındaki Sapmaz ile imzalar, karşılıklı olarak atıldı.

Çalışmalarını ilçedeki Gençlik Halı Saha Tesisleri'nde gerçekleştirecek olan Salihli Altay Futbol Okulu'nun, 11 Ocak Cumartesi günü topbaşı yapacağı öğrenildi.

Öncelikli hedeflerinin Salihli'deki genç yetenekleri keşfetmek olduğunu belirten Antrenör Yusuf Sapmaz "Salihli'de büyük hedeflerimiz var. Yeteneği olan gençlerimizi tespit ederek Türk Futboluna kazandıracağız" dedi.

Cumartesi günü topbaşı yapacaklarını belirten Sapmaz "Tüm spor ve futbol meraklısı 5-15 yaş arası çocuklarımızı Salihli Altay Futbol Okulumuza bekliyoruz. Çünkü Altay futbolcu fabrikasıdır, çocuklara sadece futbol öğretir" diye konuştu. - MANİSA

Salihli, Futbol, İzmir, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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