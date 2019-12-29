Haberler » Spor » Altay - Giresunspor maçının ardından - Spor

Altay - Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altay'ın Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

29.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:12 Altay - Giresunspor maçının ardından
TFF 1. Lig'in 17. haftasında 'ın 'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, maçın çok zor geçeceğini bildiklerini söyleyerek, "Deplasmanlarda iyi oynayan ve zor rakipleri de yenmiş bir takımla oynadık. Tek düşüncemiz galip gelmekti. Oyunun farklı zamanlarını değerlendireceğiz süreçte kırmızı kart gördük. Bana göre o pozisyona sarı kart verilebilirdi. Her yapılan müdahaleyi iyi analiz etmek lazım. Oyuncumuza dirsek geldi ama onun da çok iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Bizim mazeret uydurmamamız gerekiyor. Bu maçta alınan 1 puan kötü görünse de bazı şeylerin başlangıcıdır. Oyuncularım 3 haftadır çok iyi mücadele ediyorlar. Devre arası kampından inşallah eksiklerimizi tamamlayacağız. Oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kutlu: "Ortaya koyduğumuz futbol ve mücadeleyle 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Göreve başlamıştım ve 1 puanla moral motivasyonu düşük bir takım vardı. Bugün itibariyle ilk yarının sonuçlanmasıyla 21 puanı aşan bir takımımız var. Futbolun gerekliliklerini yerine getiren bir takım görüyorum. Bugünkü maçta oyun 11'e 11'ken de 11'e 10 durumdayken de pozisyon üreten, oyun anlamında ortaya iyi şeyler koyan bir takımımız vardı. İlk yarıda özellikle iki tane direkten dönen topumuz vardı. Ahmet İlhan'ın pozisyonunu golle sonuçlandırabilseydik belki ikinci yarıya daha farklı başlayacaktık. Altay, 10 kişi kaldıktan sonra doğal olarak defans yaptı. Bu durumda biz pozisyona üretmekte biraz sıkıntı yaşadık. Buna rağmen 1 penaltımız ve çizgiyi geçen bir pozisyonumuz vardı. Çizgiyi geçtiğini söylüyor herkes, biz de öyle görmüştük. Deplasman 1 puan iyi gibi gözüküyor ama oyunun genelinde ortaya koyduğumuz futbol ve mücadeleyle 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında inşallah istediklerini daha çok yerine getiren ve üst sıraları zorlayan bir Giresunspor göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:36   Maçın ardından - Spor
22:34   Semih Özsoy: Onlar için zor olacağı kesin, hazıra alışmışlar - Spor
22:30   Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy - Spor
22:27   İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Spor
22:23   Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - İsmail Kartal - Spor
22:02   Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap! - Spor
21:31   Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi! - Spor
21:30   Mustafa Denizli, Trabzonspor iddialarını yalanladı - Spor
20:29   Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı - Spor
20:14   Eski hakem Abdullah Yılmaz: Rizespor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeli - Spor
29.12.2019 22:38:16