Altay'ı taraftarları uğurlayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü Boluspor maçını 2-1 kazanarak 5'inci sıraya yükselen Altay 'ı pazar günü oynayacağı Keçiörengücü deplasmanına taraftarı uğurlayacak.

Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen siyah-beyazlı takımın Başkent'e moralli bir şekilde gitmesini isteyen taraftarlar yapacakları tezahüratlarla, Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde saat 13.15'te hareket edecek Altay kafilesine Adnan Menderes Havalimanı'na kadar eşlik edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, pazar günü de Ankara Aktepe Stadı'nda İzmir ekibini yalnız bırakmayacak. Altay'da sarı kart cezalısı sol kanat Turgut Doğan Şahin dışında eksik bulunmuyor.