Haberler » Spor » Altay'ı taraftarları uğurlayacak - Spor

Altay'ı taraftarları uğurlayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü Boluspor maçını 2-1 kazanarak 5'inci sıraya yükselen Altay'ı pazar günü oynayacağı Keçiörengücü deplasmanına taraftarı uğurlayacak.

14.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:43Altay'ı taraftarları uğurlayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü maçını 2-1 kazanarak 5'inci sıraya yükselen 'ı pazar günü oynayacağı Keçiörengücü deplasmanına taraftarı uğurlayacak.

Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen siyah-beyazlı takımın Başkent'e moralli bir şekilde gitmesini isteyen taraftarlar yapacakları tezahüratlarla, Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde saat 13.15'te hareket edecek Altay kafilesine Adnan Menderes Havalimanı'na kadar eşlik edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, pazar günü de Ankara Aktepe Stadı'nda İzmir ekibini yalnız bırakmayacak. Altay'da sarı kart cezalısı sol kanat Turgut Doğan Şahin dışında eksik bulunmuyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:08:12