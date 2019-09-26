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Altay'ı yabancılar sırtlıyor

TFF 1. Lig'de ilk 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 8. sıraya yerleşen Altay'da skora en önemli katkıyı yabancı futbolcular gerçekleştirdi.

26.09.2019 13:38Altay'ı yabancılar sırtlıyor
TFF 1. Lig'de ilk 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 8. sıraya yerleşen Altay'da skora en önemli katkıyı yabancı futbolcular gerçekleştirdi. Geçen sezondan bu yana İzmir ekibinde görev alan Belaruslu Anton Putsila ve Hollandalı Leandro Kappel rakip fileleri 2'şer sarsarken, Yunan Andreas Tatos da 1 gol kaydetti. Ligde 6 golü bulunan Altay'ın 5 golünü yabancı oyuncular kaydederken, yerli futbolculardan skor üreten tek isim stoper Abdülkerim Bardakçı oldu. Ligde cumartesi günü deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Anton Putsila, İzmir, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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