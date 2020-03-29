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Altay ile süper lig'e çıkmak istiyorum

26 yaşındaki tecrübeli stoper, Siyah-beyazlı ekibin TFF 1. Lig'de oynadığı toplam 27 maçın tümünde ilk 11'de sahaya çıktı

29.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:10
Altay ile süper lig'e çıkmak istiyorum

Altay 'ın bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği Abdülkerim Bardakçı, sergilediği performans ile göz doldurdu..

Son üç sezonda 30 maç barajını geçen 26 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda Denizlispor forması ile 34 lig maçının 32'sinde ilk 11'de oynamış ve Ege ekibinin şampiyonluğunda büyük kaktı sağlamıştı. İstikrarı ile dikkat çeken ve sezon başında Altay'a transfer olan yıldız oyuncu, aynı performansını Siyah-beyazlı forma altında da gösterdi. Bu sezon oynanan 27 lig maçının hepsine ilk 11'de başlayan Abdülkerim, bu maçlarda rakip ağları 2 kez sarsmayı da başardı.

PARTNERLERİ HEP DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı ekipte görev yapan teknik direktörler Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan ve Yalçın Koşukavak'ın vazgeçemediği tecrübeli oyuncunun yanında sezon başından beri stoperde; Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Cenk Özkacar ve Abdülhamit Yıldız forma giydi.

ALTAY İLE DE SÜPER LİG COŞKUSU YAŞAMAK İSTİYORUM

Yıldız futbolcu, geçen sezon bir başka Ege ekibi Denizlispor ile Süper Lig'e yükselme coşkusu yaşadığını hatırlatarak, "Altay camiası olarak bu sezon Süper Lig'i çok istiyoruz. Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilesek de Yalçın Koşukavak hocamız ile iyi bir form grafiği yakaladık. İlk iki için iddiamız devam ediyor. Yaşanan Korona salgını nedeniyle liglere ara verildi. Ancak bu arada takım olarak kendimizi hazır tutmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Sezon sonunda Altay ile de Süper Lig'e yükselmeyi çok istiyorum. Liglerin başlamasıyla büyük taraftarımızı tribünlerde yanımızda görmek istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Denizlispor, Altay, Ege, Güncel

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