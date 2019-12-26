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Altay'ın 3'te 3 hesabı

TFF 1. Lig'de pazar günü Giresunspor'u konuk edecek Altay, rakiplerinin karşı karşıya geleceği ilk yarının son haftasını kayıpsız geçerek devre arasına avatajlı bir konumda girmeyi hedefliyor.

26.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:09 Altay'ın 3'te 3 hesabı

TFF 1. Lig'de pazar günü 'u konuk edecek , rakiplerinin karşı karşıya geleceği ilk yarının son haftasını kayıpsız geçerek devre arasına avatajlı bir konumda girmeyi hedefliyor. Ligde bu hafta zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor-Hatayspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Keçiörengücü-Akhisarspor maçları oynanacak. Süper Lig potasının 5, Play-Off hattının ise 2 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, zirve hedefine bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Son 2 maçını kazanan İzmir temsilcisi aynı zamanda bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor.

Ligde 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmediklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Teknik heyetteki kan değişimi takıma olumlu yansıdı. Futbolumuzun giderek gelişeceğini düşünüyorum. Bu hafta biz Giresunspor'la karşılaşırken, rakipler birbirleriyle oynayacak. Devreyi galibiyetle bitirirsek ilk yarıyı iyi bir yerde tamamlayacağız. Ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yapıp ikinci yarıda hedefe ulaşacağız" dedi.Taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyen Töraydın, "Herkes bu takıma sahip çıksın. Eleştirilere açığız ancak hakaret ve küfür futbolu geriye götürüyor. Yönetim olarak doğru bildiklerimizi yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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