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Altay'ın Deniz'le başı dertte

TFF 1. Lig temsilcilerinden Altay'da devre arasında kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşamayınca elde kalan Deniz Vural, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

09.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:58
Altay'ın Deniz'le başı dertte

TFF 1. Lig temsilcilerinden Altay 'da devre arasında kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşamayınca elde kalan Deniz Vural, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sezon başında Yukatel Denizlispor'dan 1 yıllığına transfer edilen Deniz'in alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu öğrenildi. Ödemesi yapılmayan tecrübeli ön libero mukavelesini sonlandırıp kulüple bağlarını kopardı. Altay, karşılıklı anlaşma sağlayamadığı futbolcusuyla davalık oldu.

Siyah-beyazlı formayla ligde ilk yarıda oynadığı 16 maçın 13'ünde ilk 11'de görev alan Deniz, 1 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Eski teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla kadrodan elenen 31 yaşındaki gurbetçi futbolcu ara transfer döneminde takım bulamayınca elde kalmıştı. İzmir ekibinde Deniz gibi Oğuzhan da boşta kalırken, yönetim ilk etapta gönderilmesine karar verilen Tatos konusunda FIFA tehlikesi nedeniyle geri adım atarak Yunan futbolcuyu yeniden kadroya dahil etmişti.

CANERLER VEFAT ETTİ

Altay'da 90'lı yılların sonunda profesyonel futbol şube başkanı olarak görev yapan Erdinç Canerler, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ömrünü Büyük Altay'a adamış Erdinç Canerler geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Merhum'a Allah'tan rahmet, tüm sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" mesajı yayınlandı. Koronavirus salgını nedeniyle Canerler için camide tören yapılmazken, merhum Güzelbahçe Kabristanı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Vural, Altay, Spor
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