08.07.2019 13:04
Haberler» Spor» Haber

Altay'ın eli boş kaldı

Altay

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay dış transferde listesine aldığı oyuncuları bir bir elinden kaçırdı.

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay dış transferde listesine aldığı oyuncuları bir bir elinden kaçırdı. Siyah-beyazlıların talip olduğu isimlerden Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sağ bek Tolga Ünlü yeni sezon öncesi Akhisarspor'la anlaştı. Altay'ın ilgilendiği Bolusporlu sol kanat Guido Koçer ve Osmanlısporlu sağ bek Caner Arıcı ise Samsunspor'un yolunu tuttu. Altay'ın transfer listesine eklediği Altınordu'dan stoper Hasan ve Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz da Erzurumspor'la söz kesti.
Siyah-beyazlıların son olarak görüştüğü Boluspor'da görev alan orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin'in transferi de gerçekleşmedi. Genç futbolcunun da Erzurumspor'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İzmir ekibinin kadrosuna katmak istediği Beşiktaşlı sol kanat Sedat Şahintürk'ün transferi Süper Lig'in yeni ekibi ekibi Denizlispor'un devreye girmesiyle zora girerken, Ankaragücü'den stoper Alihan Kubalas'ın da tercihini Süper Lig'den yana kullanacağı öğrenildi. Yüksek maliyetli oyuncuları elinden kaçıran Altay, alternatif isimlere yönelecek.


- İzmir
Kaynak: DHA
Erzurumspor Kulübü, Boluspor, Altay, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:48   Fatih Terim'den 45. yıl için duygusal mesaj
14:40   Spor Toto BAL'da geri sayım başladı
14:40   Başkan Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası"
14:39   Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok
14:32   Max Kruse: Takımdaki arkadaşlık harika
14:32   Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için ödediği rakam ortaya çıktı! Başkan açıkladı
14:30   Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını tamamladı