Altay'ın Gözü Hatay Galibiyetinde

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:32



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:32

Spor Toto 1. Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla geçip dikkatleri üzerine çeken Altay'da Antrenör Murat Uluç, Hatay deplasmanından puan veya puanlar alarak sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.Hatayspor karşılaşmasına puan ya da puanlar parolasıyla hazırlanan Altay'ın çiçeği burnunda antrenörü Murat Uluç, Hatay'dan alacakları iyi bir sonuç sonrası hedeflerinin kalan son 4 haftada yükselişe geçmek olduğunu söyledi. Son iki sezonda kaldırılan iki şampiyonluk kupasının ardından yardımcı antrenör olarak kulübeye dönen Uluç, ligin ilk yarısını iyi bir noktada bitirerek devre arası güç depolayacaklarını söyledi. Milli takım arasında sakat oyuncuların büyük ölçüde iyileşmesinin sevindirici olduğunu belirten Uluç, "Şampiyonlukla kapattığımız 3. ve 2. Lig'de en büyük avantajımız kadro derinliğimiz olmuştu. Bu sezonda da aynı alternatifli kadro yapısına sahibiz. Gazişehir FK maçında yenilmemize rağmen sahadaki oyunumuz ümit vericiydi. Bunun karşılığını Adana Demirspor maçında aldık. Atakan ve Özgür'ün kart cezası üzücü. Fakat sakatlıklar ve kart cezaları da futbolun içindeki etkenler. Tüm kadronun aynı anda hazır olması da futbolun doğasına ters. Son iki sene derinlikli kadro ve doğru rotasyon ile başarıyı elde ettik. Tüm oyuncularımız göreve hazır ve büyük bir istekle çalışıyoruz. Hatay'dan puan ya da puanlar ile döneceğiz" dedi.Yemekte buluştularBugüne kadar 6 kez karşılaştığı ve son olarak 2000-2001 sezonunun ikinci yarısında İzmir'de oynanan maçta 3-0 yendiği rakibine karşı olan 17 yıllık galibiyet hasretini dindirmek isteyen Altay, yoğun antrenman programının yorgunluğunu verilen akşam yemeğinde attı. Teknik Direktör Özden Töraydın, ekibinin performansının günden güne arttığını söyleyerek, "Oyuncularımızı yüksek tempo içinde tesis-antrenman döngüsünden uzaklaştırıp hep birlikte kaliteli zaman geçirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Siyah-beyazlılar cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçı için perşembe akşamı hava yoluyla direkt Hatay'a hareket edecek. - İZMİR