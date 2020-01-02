Haberler » Spor » Altay'ın gözü Ziya'da - Spor

Altay'ın gözü Ziya'da

TFF 1. Lig'de devre arasına 24 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde 10. sırada giren Altay'da transfer arayışları başladı.

02.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:07 Altay'ın gözü Ziya'da

TFF 1. Lig'de devre arasına 24 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde 10. sırada giren 'da transfer arayışları başladı. Sol kanat Oğuz Han'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bu bölgeye takviye yapmak için Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya 'dan Ziya Alkurt'u listesine aldı. İlk yarıda Kayseri ekibinde 11 maçta şans bulan Ziya'yı kadrosuna katmak isteyen Altay'ın menajerler aracılığıyla nabız yokladığı kaydedildi.

Tecrübeli futbolcu iç sahada 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası Kayserispor taraftarlarının ettiği küfürler nedeniyle serzenişte bulunarak, "Benden Messi olmamı bekliyorlar herhalde" şeklinde bir demeç vermişti.Altay, Ziya'nın mali sıkıntılarla boğuşan son sıradaki Kayserispor'dan ayrılması halinde temaslarını sıklaştıracak. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon 10 gol attığı Denizlispor'un 1. Lig'deki şampiyonluğunda pay sahibi olmuştu.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:48   Göztepe'de ilk yolcu Eren Derdiyok olacak - Spor
12:46   Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir - Spor
12:44   Kapısından 12 yaşında girdiği Trabzonspor'da teknik direktör oldu - Spor
12:40   Son Dakika | Transfer yasağı şoku! Akhisarspor... - Spor
12:35   Antalyaspor'un ilk yarı karnesi - Spor
11:58   Cüneyt Çakır, 5 ayda 305 bin lira kazandı - Spor
11:54   Akhisarspor'a, Dany ve Josue'nin alacaklarından dolayı transfer yasağı getirildi - Spor
11:44   David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu - Spor
11:10   Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarına noktayı koydu: Sivasspor'dan ayrılmayacağım - Spor
2.01.2020 12:53:07