Altay'ın rakibi Akhisarspor

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybederek düşüşe geçen Altay yarın deplasmanda Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın biletleri kapalı E, F, G, H tribünü 40 TL, kapalı A, B, C, D ve I, J, K, L tribünü 30 TL, maraton tribünü 15 TL, kale arkaları ve misafir tribün 10 TL'den satışa sunuldu.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Cikalleshi ve Musa Nizam forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde ise sakat Tatos ve Yasin kadroya alınmadı. Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan iki takımdan Akhisarspor, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 18 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Altay ise aynı periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 15 puan toplayarak 10'uncu basamakta yer buldu.

İki takımın yarın oynanacak maç öncesindeki muhtemel 11'leri şöyle:

Akhisarspor: Lukac - Cocalic, Aykut, Kadir, Taha, Onur, Tolga, Bjarnason, Erhan, Uğur, Ergin

Altay: Aydın - Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Leandrinho, Kappel, Paixao