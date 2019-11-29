Haberler » Spor » Altay'ın takvimi çok yoğun olacak - Spor

Altay'ın takvimi çok yoğun olacak

TFF 1'inci Lig'de son olarak Akhisarspor'a deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay, 12 günde birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak.

29.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:46Altay'ın takvimi çok yoğun olacak

TFF 1'inci Lig'de son olarak Akhisarspor'a deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan , 12 günde birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak. Önce pazar günü kümede kalma mücadelesi veren 'u konuk edecek siyah-beyazlılar, hafta içinde kupa mesaisi verecek. Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'la evinde oynayacak. Trabzon sınavının ardından lige dönecek Altay, 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'a Ankara'da rakip olup, 13 Aralık Cuma günü taraftarı önünde Adana Demirspor sınavına çıkacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, yoğun tempoya gireceklerini belirterek, "Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak biz maç maç düşünüyoruz. Önce Eskişehirspor engelini aşacağız. Çıkışa geçeceğiz. En iyi şekilde müsakalara motive olacağız" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:00 Gaziantep FK, iç sahada kazanmak istiyor
11:56 (Özel Haber) Sedat Tahiroğlu: "Şampiyonluk zor gibi gözükse de Play Off'a kalıp bir başarı elde...
11:52 Sivasspor'un hücum oyuncuları 15 takıma bedel
11:48 Kasım kardeşler, yönettikleri üç takımla hokeye renk katıyor
11:47 ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı
11:44 Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
10:46 Aboubakar golleriyle geri döndü
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:39 Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı
10:31 Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:01:59