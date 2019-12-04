Haberler » Spor » Altay'ın vergi borcu silindi - Spor

Altay'ın vergi borcu silindi

ALTAY yönetimi, yıllardır kulübün kamburu haline gelen vergi borcunu kapatmayı başardı.

04.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:58Altay'ın vergi borcu silindi

ALTAY yönetimi, yıllardır kulübün kamburu haline gelen vergi borcunu kapatmayı başardı. Geçen sene 1.4 milyon TL peşin ödeme yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borcu ortadan kaldıran siyah-beyazlı yönetim, şimdi de 1.2 milyon TL ödeme yaparak vergi borcunu sildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Toto gelirleriyle vergi borcunu kapatmak için kulüpten alacağı bulunan 4 eski personelin icra dosyalarını kapattı.

2000'li yılların başından bu yana ödenmeyen ve 2016 yılında 3.7 milyon TL'yi bulan kulübün vergi borcu, o yıl 6736 sayılı Kanun'la ayda 103 bin TL olmak üzere, 36 ay taksitle ödeme yapılması şartıyla yapılandırılmıştı. yönetiminin son dönemde 1.6 milyon TL'ye düşen borcu peşin ödemeyi teklif etmesi üzerine Kordon Vergi Dairesi borcu 1.2 milyon TL'ye düşürdü ve kulüp Spor Toto geleriyle peşin ödeme yaparak 400 bin TL kar elde etti.



Sosyal Güvenlik Kurumu, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:10 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, VAR kararlarını eleştirdi Açıklaması - Spor
15:05 Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Spor
14:59 Şenol Güneş: Rakiplerimizin bizden çekinmelerini sağlamak güzel - Spor
14:50 ASKF malzeme dağıtımı toplantısı yapıldı - Spor
14:47 Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor - Spor
14:19 Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması: "Her zaman destekçisiyiz" - Spor
13:49 Şenol Güneş: Falcı, büyücü değiliz ama EURO 2020'de iyi şeyler yapacağız - Spor
11:28 Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti - Spor
11:23 Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı - Spor
11:12 Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi - Spor
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
12:38 CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı
12:10 Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
4.12.2019 15:13:10