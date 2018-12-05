Altay - Kayserispor: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor
, deplasmanda Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay
'ı 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 59. dakikasında Kayserispor öne geçti. Sol kanatta kendi sahasından aldığı topla hareketlenen Bilal Başacıkoğlu, kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
67. dakikada Gyan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kravets'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
90. dakikada Eugenio'nun güzel pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Akın, kaleciyi de çalımlayarak, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 1-2
Müsabaka Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
'ta Kayseri'de oynanacak.Altay: 1 - Kayserispor: 2
Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan
, Mehmet Cem
Satman, Samet Çavuş
Altay: Emre Koyuncu, Eugenio, Ulaş Zengin, Ivanov, Özgür Özkaya
, Mustafa Murat
Uslu, Aganovic (Dk. 78 Murat Berkan Demir
), Atakan Rıdvan Çankaya
, Ferhat Çulcuoğlu
(Dk. 71 Daf), İbrahim Akın, Kappel (Dk. 70 İhsan Furkan Deniz)
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tiago
Lopes, Kucher, Adem Doğan (Dk. 46 Kravets), Levent Gülen, Chery
(Dk. 84 Hakan Çıtak
), Mensah (Dk. 58 Deniz Türüç
), Hasan Hüseyin Acar
, Bilal Başacıkoğlu, Mert Özyıldırım, Gyan
Teknik Sorumlu: Hakan Ertürk
Goller: Dk. 90 İbrahim Akın (Altay); Dk. 59 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 67 Artem
Kravets (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Dk. 35 Ulaş Zengin, Dk. 79 İhsan Furkan Deniz (Altay); Dk. 51 Bernard Mensah, Dk. 68 Deniz Türüç (Kayserispor)
Türkiye Kupası,Altay,Kayserispor
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:47