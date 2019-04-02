Altay Kırımlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP ŞIRNAK belediye başkan adayı Altay Kırımlı oldu. DSP adayı Altay Kırımlı, ŞIRNAK belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ŞIRNAK belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP ŞIRNAK belediye başkan adayı Altay Kırımlı ile ilgili seçim sonuçları ve ŞIRNAK belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP ŞIRNAK belediye başkan adayı Altay Kırımlı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ŞIRNAK belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ŞIRNAK aday yarışı ve ŞIRNAK seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ŞIRNAK Seçim Bilgileri

ŞIRNAK belediyesi için toplam sandık sayısının 119 olduğu belirlendi.

ŞIRNAK belediyesi için açılan sandık sayısının ise 118 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ŞIRNAK belediyesi için katılım oranının ise % 86,13 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ŞIRNAK toplam seçmen sayısının ise 38.476 olduğu belirlendi.

ŞIRNAK belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.140 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP ŞIRNAK Belediye Başkan Adayı Altay Kırımlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP ŞIRNAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Altay Kırımlı, ŞIRNAK yarışında % 0,21 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Altay Kırımlı toplamda 67 adet oy sayısına ulaştı.

DSP ŞIRNAK belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.