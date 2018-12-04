Altay Kupada Moral Arıyor

Spor Toto 1. Lig'de haftayı Altınordu
yenilgisiyle kapatan Altay
, Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ilk maçında yarın Kayserispor
'u konuk edecek.
Ligde aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını üzen Altay, Ziraat Türkiye Kupası
'nda sahne alıyor. Siyah-beyazlılar 5. Eleme Turu ilk maçında yarın Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Atatürk
Stadı'nda karşılaşacak. Saat 18.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan
yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Cem Satman ile Samet Çavuş
yapacak. Zorlu maç öncesinde İzmir
ekibinde eksik veya cezalı oyuncu bulunmazken, hafif sakatlık yaşayan Paixao'nun riske edilmesi beklenmiyor.
Organizasyona 3. Eleme Turu'ndan katılan Altay sırasıyla Kırşehir
Belediyespor ve Kastamonu
1966'yı eleyerek 5. Eleme Turu'na yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık
'ta Kayseri'de oynanacak. - İZMİR
04 Aralık 2018 Salı 11:49