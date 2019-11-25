Haberler » Spor » Altay, ligde 4 maçtır kaybediyor - Spor

Altay, ligde 4 maçtır kaybediyor

TFF 1. Lig'de deplasmanda 2-1 yenildiği Akhisarspor karşılaşmasıyla üst üste 4. mağlubiyetini alan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz.

25.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:34Altay, ligde 4 maçtır kaybediyor
TFF 1. Lig'de deplasmanda 2-1 yenildiği Akhisarspor karşılaşmasıyla üst üste 4. mağlubiyetini alan 'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz. Bu mutlaka bir yerden dönecektir ve bir an önce olmasını diliyorum." dedi.
Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını, bir şeylerin arkasına sığınmadıklarını, haftalardır iyi oynamalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade etti.
Karafırtınalar, şöyle konuştu:
"Akhisarspor karşısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar da bulduk, öne de geçtik ama neticesinde mağlup olduk. Her hafta aynı şeyi söylüyoruz, bu takımın bir an önce bu seriyi bozması gerekiyor. Bunun için oyuncuların sahada gerekli mücadeleyi verdiğini düşünüyorum. Taraftarımız da tribünde bize olan her türlü desteği veriyor. Oyuncular da dün onları ödüllendirdi, çok iyi oynadı. İki tane şanssız golle mağlup olduk. Sözün bittiği yerdeyiz, mutlaka bir yerden dönecektir ve bir an önce olmasını diliyorum."
Ligde 8. haftada Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Altay, daha sonra çıktığı 4 maçta Ekol Göz Menemenspor (0-2), Hatayspor (2-3), Fatih Karagümrük (0-1) ve Akhisarspor'a (1-2) yenildi.
Siyah-beyazlı ekip 4.'lükten 11. sıraya kadar gerilediği 4 haftalık sürecin ardından 1 Aralık Pazar günü Eskişehirspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:39 Merinos Spor deplasmandan galibiyetle döndü
14:38 Başakşehir'e Rumen hakem
14:36 Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor galibiyetiyle kara bulutları dağıttı
14:34 UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
14:33 UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 14:47:34