Altay maçının ardından

Altay maçının ardındanMustafa Özer: Toprağa düşene kadar EskişehirsporluyuzSebahattin Yenilmez: 1 puana kar olarak bakıyoruzEngin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)- TFF 1'nci Lig'in 30'ncu haftasında Eskişehirspor sahasında Altay ile 2-2 beraber kaldı.

27.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:21
Altay maçının ardından
Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz
Sebahattin Yenilmez: 1 puana kar olarak bakıyoruz
Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)- TFF 1'nci Lig'in 30'ncu haftasında Eskişehirspor sahasında Altay ile 2-2 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ve Altay Antrenörü Sebahattin Yenilmez, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, 2-0 öne geçtikleri karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Bu hafta kadrosunda 8 oyuncusunun eksik olduğunu ve 16-17 yaşında oyuncuları sahaya çıkardığını anlatan Özer, 'Hafta içi çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum takım halinde. 8 oyuncumuz kadroda yoktu. Diğer genç oyuncularımızla elimizden geldiğince fırsat vermeye çalıştık. Genç kardeşlerim gerçekten çok iyi mücadele etti. Skoru 2-0 yaptık, 2-0'dan sonra yediğimiz golde 10 kişi kalmıştık. Bir oyuncum dışarda kalmıştı, 2 oyuncu değiştiriyordum, duran toptan oyuncu değişikliği olsaydı şu anda belki galip gelecektik. Üzgünüz berabere kaldığımız için yolumuza devam ediyoruz. 16-17 yaşındaki çocukları oynatıyoruz biliyorsunuz. Bizim amacımız, hedefimiz milli takıma da Eskişehirspor'a da futbolcular yetiştirmek. Eskişehirspor'un geleceğini kurtarmak. Ben oyuncularımdan son derece memnunum. Bize destek veren Eskişehirspor camiasına teşekkür ederim. Altay'a başarılar dilerim' dedi.
Gazetecilerin sorusu üzerine Altay'ın beraberlik golünün ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın oyuncularına yönelik 'kimden nemalanıyorsunuz' Küme düşen takım böyle oynar mı?? dediğini öne süren Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, iddiasını ispatlamazsa teknik direktör diplomasını yırtmasını isteyerek şunları söyledi:
'Bende duydum, hatta bütün Türkiye duydu. Geçen hafta Erzurum maçında, 2 futbolcunun, oyuncularımızı başka şeylerle itham etmesi, bu hafta da Yalçın hocanın 'Nemalandınız mı" demesini herkes duydu. Yalçın hocaya şunu teklif ediyorum. Ben onu çok severim ama bu bizi hakikaten çok üzdü. Yalçın hocam bunu söylediysen lütfen ispatla. İspatlarsan teknik direktörlük diplomamı yırtarım. Eğer ispatlayamazsan sen yırt. Eskişehirspor'u hiçbir güç bu tür oyunlara çekmesin. Eskişehirspor ulu bir çınardır. Biz küllerimizden doğacağız. Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz.?
SEBAHATTİN YENİLMEZ: 1 PUANA KAR OLARAK BAKIYORUZ
Altay antrenörü Sebahattin Yenilmez ise deplasmanda aldıkları 1 puanı şuanda kar olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi:
'Çok zor maç olacağını tahmin ediyorduk. Sert bir oyun oldu. Maçın ilk yarısında yakaladığımız 3 tane gol pozisyonunu, gole çevirebilseydik. İkinci yarıda yaşadığımız ortam belki de yaşanmayacaktı. Böyle rakipler skora da tutunuyor, mücadele gücü yükseliyor. O esnada 2-0 geriye düştük. Maçın sonunda 2-2'yi yakalayıp yolumuza devam ediyoruz. Çünkü Çarşamba günü Osmanlıspor maçımız var. Pazar ise Adana Demirspor maçımız var. Altay'ın bir hedefi var, o hedef çerçevesinde buradan almış olduğumuz 1 puanın da kar belliyoruz. Çünkü ligin boyu kısaldı. Sert maçlar oynanacak, her gol değerli diye düşünüyoruz. Biz olaya böyle bakıyoruz. Eskişehirspor'a da bundan sonrası için başarılar diliyoruz'
(FOTOĞRAFLI) Altay maçının ardından

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehirspor, Eskişehir, Altay, DHA, Güncel, Haber

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