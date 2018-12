Altay - Osmanlıspor Maçının Ardından

16 Aralık 2018 Pazar 16:36



Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay Atatürk Stadı'nda ağırladığı rakibi Osmanlıspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, zor bir ligde mücadele ettiklerini belirterek yağışlı havada zor bir maç olduğunu ve son dakika golüyle mağlup olduklarını söyledi. Üç haftadır galip gelemediklerini belirten Töraydın, "Zor bir ligde mücadele ediyoruz son haftalar basit goller yemeye başladık. Zaten sonuç ortada üç haftadır galip gelemiyorduk. Osmanlıspor'u tebrik ederim. Bu yağışlı havada zor bir maç oldu. Her iki takımda iyi mücadele etti. Son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk" dedi."Eleştiri olacak fakat ben alınmıyorum bağırdıklarında"Maç sırasında tribünlerden gelen eleştirilere cevap veren Töraydın, "Biz 3 yıl önce bu yola çıkarken bir an önce kendimizi bu lige atalım diye çıktık. Defalarca eleştiri oldu. Defalarca Özden istifa diye bağırdılar. Tesislere geldiler istifa diye bağırdılar. Biz hiçbir zaman bu kulübün kötülüğü düşünerek bir hareket yapmadık. Ben hiçbir zaman yaptıklarımız ortada diye söylemek istemiyorum. Altay çok büyük bir kulüp. Altay Kulübü, Türkiye 'ye mal olmuş bir kulüp. Bizim bir zaten bir planımız var. Bizim planımız tesisimiz stadımız ve borçlarımız bittikten sonra kendimizi Süper Lig'e hazırlamak. Biz hiçbir zaman bu yıl çıkacağız diye bir şey söylemedik. Ama yapılanmamız var. Bir mali gerçekler var. Tabi ki taraftar maça geldiğinde bu taraftarı ilgilendirmiyor. Taraftar maça geldiği zaman galip gelmek ister. Eleştiri olacak fakat ben alınmıyorum bağırdıklarında. Tabi ki yönlendirmeler var vesaireler var" ifadelerini kullandı.Stres altında alınacak kararların iki yıldır gerçekleştirdikleri yapılanmayı tehlikeye atacağının altını çizen Töraydın, "Sonuç ortada bu takım 15 maçta 16 puan alacak bir takım değil. Ama sürece baktığımızda şanssızlıklar yaşadık. Lige maddi anlamda çok hazırlıklı giremedik. Bir takım talihsizler yaşadık bu puana geldik. Eğer biz burada strese girersek yanlış kararlar alabiliriz. Eğer strese girersek iki üç yıldır yaptıklarımız tehlikeye atmış oluruz. Biz yine her zaman ki gibi mantıklı kararlar alıp kulübün yararını düşüneceğiz. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek. Biz bunları daha öncede yaşadık. Ben zamana bırakıyorum olayı" şeklinde konuştu. Osman Özköylü : "Yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz"Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de maçtan sonra yaptığı açıklamada zor bir zeminde yoğun yağmur altında zor bir maç olduğunu söyledi. Yağmur altında oynanan maçlarda duran topların belirleyici bir unsur olduğunu söyleyen Özköylü, "Zor bir zeminde yoğun bir yağmur altında oynana bir maç oldu. Böyle durumlarda futboldan daha çok mücadele ön plana çıkar. Her iki takımda bu mücadeleyi ortaya koymaya çalıştı. Bence iki takımda iyi mücadele etti. İlk yarıda Altay'ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremediler. İkinci yarı biz daha çok istedik. Rakip kalede daha çok göründük. Tehlike yaratan taraf bizdik. Neticesinde yan toptan golü bulduk. Böyle maçlar sonucu tayin edebilecek en önemli unsur yan toplardır bizde böyle bir yan toptan galibiyeti bulduk. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Her geçen gün hem mücadele olarak hem de oyun olarak üzerine koymaya devam eden bir Osmanlıspor var. Yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR