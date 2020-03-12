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Altay potadan çıktı

TFF 1'inci Lig'de evinde lider Hatayspor'u 2-1 yenen Altay, haftayı galibiyetle kapatmasına rağmen rakiplerinin de kazanmasıyla averajla ilk 6'nın dışında kaldı.

12.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:37
Altay potadan çıktı

TFF 1'inci Lig'de evinde lider Hatayspor 'u 2-1 yenen Altay , haftayı galibiyetle kapatmasına rağmen rakiplerinin de kazanmasıyla averajla ilk 6'nın dışında kaldı. Puan tablosunda 7'nci sıraya gerileyen siyah-beyazlılar, 6'ncı basamaktaki yerini bu hafta deplasmanda karşılaşacağı, kendisi gibi 42 puana ulaşan Fatih Karagümrük'e kaptırdı. Ligde cumartesi günü Karagümrük'le sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak İzmir temsilcisi, son dönemeçte hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlılar, yarıştan kopmamak için evine en kötü 1 puanla dönmeyi hedefliyor.

Hedefe adım adım ilerleyeceklerini dile getiren sportif direktör Murat Uluç, "Karagümrük deplasmanı zor geçecek. Çok önemli bir maça çıkacağız. Rakip 9 haftadır kaybetmiyor. Biz de iyi bir hava yakaladık. Lider Hatayspor'u mağlup etmek bizim için pek çok açıdan önemliydi. Yine kazanmak için mücadele edeceğiz. İstanbul'dan kaybetmeden gelmek de önemli. Hep birlikte kenetleneceğiz, inanacağız ve başaracağız" diye konuştu. Eksiği bulunmayan Altay'da sol bekler Özgür ve Doğa, stoper Abdülkerim, orta saha oyuncusu Yılmaz ve santrfor Yaser, sarı kart sınırında yer alıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Altay, Spor

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