18.07.2019 11:13
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Altay Rıdvan'ı istiyor

Altay Rıdvan

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, dış transferde Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Rıdvan Şimşek'i gündemine aldı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, dış transferde Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Rıdvan Şimşek'i gündemine aldı.
Süper Lig'e yükselen Gaziantep temsilcisi ile yollarını ayıran deneyimli defans oyuncusunun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Karşıyaka altyapısından yetişen 28 yaşındaki savunmacı, 2009 yılında Beşiktaş'a transfer olarak dikkat çekti. Kariyerinde Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Antalyaspor ve Sivasspor'da da top koşturan Rıdvan, geçen sezon 22 maçta görev aldı.
Süper Lig'de 37 müsabakaya çıkan tecrübeli krampon, 1'inci Lig'de 124 kez forma giydi. Rıdvan, Gazişehir formasıyla son maçında 24 Şubat'ta iç sahada Eskişehirspor'a karşı ter döktü. Altay'da yönetimin yolları ayırmayı planladığı sağ bek Yasin, izninin bitmesinin ardından Afyonkarahisar kampına katıldı. Yasin'in kendisine kulüp aradığı belirtildi. İç transferde sağ bek Murat Uslu ile yeniden anlaşan siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle geçen sezon forma giyemeyen sağ bek Necdet'in durumu kamp sonrası netleşecek.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Rıdvan Şimşek, Gaziantep, Altay, Spor

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