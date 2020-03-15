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Altay sonuna kadar savaşacak

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanından son saniye golüyle 1 puan almayı başaran Altay, inatçı oyunuyla süper lig inancını bir kez daha kanıtladı.

15.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:53
Altay sonuna kadar savaşacak
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanından son saniye golüyle 1 puan almayı başaran Altay , inatçı oyunuyla süper lig inancını bir kez daha kanıtladı. Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın son saniye golüyle durumu 2-2'ye getiren Altay'da, takımın oyunu bırakmadan mücadele etmesi ve puan alması yüzleri güldürdü. Kerim Avcı ve Paixao'nun golleriyle 1 puanı almayı başaran Altay, Play-Off potasındaki iddiasını korudu.

"Sonuna kadar savaşacağız"

Süper Lig'e doğrudan çıkmak için son düdüğe kadar mücadele edeceklerini kaydeden Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "90 dakikanın hiçbir anında kaybedeceğimizi düşünmedik. 20 günde 6 maçlık periyodun verdiği yorgunluğa rağmen mücadeleden hiç geri kalmadık ve sonuna kadar golü aradık. Kulüp Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun her zaman söylediği gibi mücadelemiz son düdüğe kadar devam edecek. Sonuna kadar savaşacağız. En çok biz isteyeceğiz. Gerçekten her anlamda zorlu bir haftaydı. Maçtan önce korona virüsü nedeniyle dünyayı ve ülkemizi de saran ruh halinden mümkün olduğunca etkilenmemeye çalıştık. Oyuncularımız ve bizler şanlı Altay formasına layık olmak için çabalıyoruz. Bu son dakika golünün ve puanının bize şampiyonluk yarışında sağlayacağı katkıyı 34. hafta sonunda hep birlikte göreceğiz" dedi.

Taraftara özel teşekkür

Altay taraftarının, müsabakaların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen "Hedef 10 bin Passolig" kampanyasına çok büyük ilgi gösterdiğini belirten Bozok, "Onlara çok teşekkür ediyor, enerjilerini kalan 6 maçta da yanımızda hissedeceğimizden şüphe duymamalarını istiyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla birlikte süper lig hasretimizi mutlaka sezon sonunda bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kerim Avcı'nın durumu MR sonrası belli olacak

Öte yandan, Altay'ın kritik deplasmanda 2-0 yenik başladığı 2. yarının başında kaydettiği golle takım arkadaşlarını ateşleyen Kerim Avcı sağ dizine aldığı darbe sonrası stadı takım arkadaşlarının sırtında terk etmişti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun durumu çekilecek MR sonrası netleşecek. - İZMİR
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

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