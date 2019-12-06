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Altay, teknik direktörlük için Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı.

06.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:02Altay, teknik direktörlük için Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı
TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı.
Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, yaptığı açıklamada, teknik direktör arayışları kapsamında Ali Tandoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardıklarını aktaran Töraydın, 41 yaşındaki teknik adamla gün içinde sözleşme imzalayabileceklerini kaydetti.
Sezona Ekol Hastanesi Balıkesirspor takımında başlayan Ali Tandoğan, 13. haftanın ardından görevinden ayrılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Tandoğan, Altay, Spor

Kaynak: AA

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