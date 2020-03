Altay, TFF 1. Lig'de kalan 9 haftaya odaklandı

TFF 1. Lig'de 25. haftayı 38 puan ve averajla 5. sırada geçen Altay 'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, gelecekten umutlu olduklarını belirterek, "Fiziksel olarak ayakta kalan ekipler ve her anlamda kenetlenen camialar üst lig hedefine ulaşacak." ifadelerini kullandı.Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib 'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.Altınordu karşılaşmasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda şehit askerler için oluşan atmosferin unutulmaz olduğunu belirten Bozok, şunları kaydetti:"10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımızın verdiği destek ise itici gücümüz oldu. Ligin sonuna yaklaştık. Fiziksel olarak ayakta kalan ekipler ve her anlamda kenetlenen camialar üst lig hedefine ulaşacak. Gelecekten umutluyuz. Şampiyonlukla kapattığımız geçmiş iki sezondaki kadro derinliğimiz ve takım oyunumuz yine en büyük artımız olacak. Kadromuzdaki her oyuncunun katkı vereceğine inanıyoruz. Menemenspor ve Hatayspor maçlarıyla iki hafta daha İzmir'deyiz. Bunu avantaja çevirip Fatih Karagümrük deplasmanına moralli bir şekilde gitmek istiyoruz."