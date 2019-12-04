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Altay - Trabzonspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Altay'ın sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

04.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:59Altay - Trabzonspor maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 'ın sahasında 'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Saha içerisinde futbolun güzellikleriyle kendi işlerini yapmaya gayret gösterdiler. Bizim açımızdan da hem sakatlık sonrası çok fazla şans vermediğimiz oyuncularımızı oynattık hem de genç oyuncuları da görme şansı oldu. Trabzon'da oynayacağımız müsabakaya avantajlı skoru alarak dönüyoruz" dedi.

"Bizim için iyi bir maç oldu"

Altay Teknik Sorumlusu Yenal Dinçakman ise, "Bugün Süper Lig'in en formda ekiplerinden Trabzonspor'la karşılaştık. Oyuncularımız verdiğimiz görevleri disiplinle yerine getirmeye çalıştı. İlk yarıda özellikle zaman zaman iyi oynadığımız bölümler vardı. Genel anlamda bizim için iyi bir maç oldu. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına hazırlanacağız. Rakibimizi de kazandığı için tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Kupası, Ersun Yanal, Trabzonspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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