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Altay, Turgut Doğan Şahin'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Fatih Karagümrük'ten Turgut Doğan Şahin'i kadrosuna dahil etti.

31.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:42Altay, Turgut Doğan Şahin'i transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden , Fatih Karagümrük'ten Turgut Doğan Şahin'i kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Turgut Doğan Şahin'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Samsunspor'da profesyonel olan sol kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'te forma giydi. Kulüp kariyerinde liglerde ve kupada 326 maça çıkan Turgut Doğan Şahin, 59 gol kaydetti.

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Kaynak: AA

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